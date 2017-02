Vicenza, problema muscolare per Esposito. In 3 rientrano in gruppo

Fonte: vicenzacalcio.com

Allenamento pomeridiano per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tattiche per la fase difensiva e offensiva, oltre a una partita a campo ridotto. La seduta è durata quasi due ore.

Giuseppe De Luca, Francesco Urso e Salvatore D’Elia hanno regolarmente lavorato con il gruppo; seduta differenziata (palestra e piscina) per Mauro Vigorito e Francesco Benussi; Andrea Esposito ha interrotto la seduta anzitempo a causa di un problema muscolare alla coscia destra; distrazione al polpaccio destro per Perfection che ha svolto palestra e terapie; Nicholas Siega continua il programma di recupero a Isola Vicentina; palestra e piscina per Fabinho.