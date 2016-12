Vicenza, Rizzo e il gol al Cittadella: “E’ stata un’emozione bellissima”

© foto di Federico Gaetano

A segno contro il Cittadella, Giuseppe Rizzo - centrocampista in forza al Vicenza - ha commentato così il felice momento personale e della squadra: "Dedico il gol a mia moglie e a mio figlio principalmente. Un pensiero va anche al mio procuratore, poi a Vigorito, a Siega che è infortunato, e naturalmente ai tifosi del Vicenza. Erano tre anni e mezzo che non provavo la gioia del gol. Ho passato tanto tempo senza segnare e non vedevo l'ora di rompere il ghiaccio. E' stata un'emozione bellissima, quando ho avuto il pallone tra i piedi non ci ho pensato un attimo e ho calciato”, ha detto a Il Giornale di Vicenza.