Vicenza, scelto Torrente per il dopo Bisoli

Il Vicenza ha ormai deciso di esonerare Bisoli, ma non ha intenzione di richiamare Franco Lerda. Mancano pochi dettagli per l’accordo con Vincenzo Torrente, uno degli allenatori contattati. Stasera ci sarà un summit per chiudere. Parecchia confusione e idee poco chiare: il Vicenza sta per ripartire da Torrente.