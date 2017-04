Vicenza, Tesoro: "Siamo fragili mentalmente. Ritiro? Una possibilità"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Antonio Tesoro, ds del Vicenza, ha preso la parola dopo la sconfitta interna contro la Pro Vercelli (fonte Biancorossi.net): "Abbiamo perso una partita importante sotto gli occhi del nostro pubblico già deluso dalla partita di Trapani. Il momento è molto delicato da tutti i punti di vista, sia perché siamo fragili mentalmente sia per la classifica precaria. Dobbiamo rimboccarci le maniche e spremerci per dare il massimo. Ritiro? Può essere una delle possibilità ma ci sono delle situazioni più delicate da affrontare prima. Penso che la Curva abbia manifestato pacificamente il loro dissenso e hanno il diritto di contestare dopo un anno in cui sono stati propositivi, spero che questi fischi siano uno sprono per dare di più. Anche contro la Pro non c’erano i presupposti per assistere ad una sconfitta. A differenza che con il Trapani dove siamo stati sterili, la prestazione c’è stata, la squadra ha provato a essere pericolosa palesando le difficoltà nel reparto offensivo. Siamo nel novero di squadre che hanno determinati valori qualitativi ma se continuiamo a perdere giocatori come D’Elia, Ebagua, De Luca, Zaccardo e Gucher diventa dura. Abbiamo 13/14 titolari, se ne perdiamo parecchi diventa complicata".