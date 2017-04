Vicenza, Torrente: “Contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Prima conferenza stampa per Vincenzo Torrente al Vicenza, che questa mattina ha ufficializzato la nomina dell'allenatore. Il tecnico ha dichiarato: “Il contratto è fino al 30 giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Era difficile dire di no al Vicenza, questa è una società gloriosa e quando ci siamo sentiti non ci ho pensato due volte. La situazione è difficile, questo non lo nego, ma non è una missione impossibile. Mancano sei partite, ci sono 18 punti in palio: crediamoci, abbiamo ancora la possibilità di salvarci, bisognerà lavorare sotto tanti aspetti e cercare di trarre il massimo da questo gruppo. Ho trovato i ragazzi un po’ giù ed è normale, io arrivo con tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Bisognerà cercare di ritrovare prima di tutto autostima e questa la possono dare i risultati, anche perché arrivati a questo punto non c’è più tempo. Il modulo? E’ vero che ho usato spesso il 4-3-3, ma è anche vero che devo valutare tante cose, come sta la squadra, le condizioni dei giocatori e tanti aspetti che è presto adesso per discutere in un certo modo. Può starci anche il 4-4-2. Bisogna vedere come staranno Ebagua e De Luca, che deve svolgere alcuni accertamenti. Dobbiamo pensare solo a Benevento e fare il meglio possibile subito”, riporta Trivenetogoal.it.