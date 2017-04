Vicenza, Torrente atteso in città: firmerà in serata

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Sarà Vincenzo Torrente l'allenatore del Vicenza, che oggi ha esonerato Pierpaolo Bisoli. Trivenetogoal.it fa sapere che l'allenatore è partito da Genova per raggiungere Vicenza per la firma del contratto con il club biancorosso. Torrente è atteso in città attorno alle 22.30, domani mattina dirigerà il suo primo allenamento e avrà a disposizione solo due sedute prima della trasferta di Benevento in programma venerdì sera.