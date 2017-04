Vicenza, Vita: “Essere a secco mi pesa, ma ora è più importante la salvezza”

© foto di Federico Gaetano

L'edizione vicentina del Corriere del Veneto in edicola riporta alcune parole di Alessio Vita, esterno offensivo della formazione biancorossa che ha detto: “Il mister mi ha detto di attaccare e di dare una mano in fase difensiva a Bianchi, ho dato il massimo facendo la fascia parecchie volte e sono contento se sono stato di aiuto alla squadra. Dopo la brutta sconfitta subita contro il Trapani avevamo proprio bisogno di ripartire con una vittoria che ci ha dato un po' di morale e di convinzione nei nostri mezzi. Sono un giocatore offensivo e qualche gol in stagione l’ho sempre fatto, per cui essere ancora a secco un po’ mi pesa. In queste ultime partite magari proverò a rimediare ma la cosa più importante è adesso la salvezza a fine maggio del Vicenza, e non certo il singolo giocatore”, le sue parole.