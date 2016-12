Virtus Entella, in tre verso l'addio: Cutolo, Jadid e Diaw

E' Aniello Cutolo il pezzo pregiato del mercato in uscita della Virtus Entella. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX l'attaccante potrebbe tornare di moda per il Livorno e non solo in Lega Pro. "Ci stiamo guardando intorno" è il breve virgolettato dell'agente dell'attaccante Paolo Palermo. In uscita dai Diavoli Neri anche Abderazzak Jadid e Davide Diaw che piace al Pordenone.