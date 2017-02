Virtus Entella, Paroni: "Mi mancavano le emozioni della partita"

Con Iacobucci fuori in casa Entella torna il momento di Andrea Paroni. A Pisa era un anno che non giocava. "Mi mancavano tutte quelle sensazioni e emozioni che sono prima, durante e dopo la gara - si legge su Il Secolo XIX -. La settimana scorsa ho pensato a concentrarmi sulla partita e a lavorare nel miglior modo possibile. Ho avuto un sostegno illimitato da tutti. Una votla che sei denteo alla partita pensi solo a quella e cerchi di fare il meglio. Peccato per quel gol, la deviazione di Ceccarelli ha fatto assumere alla palla una traiettoria diabolica che ci ha privato probabilmente di una vittoria che sarebbe stata la ciliegina sulla torta".