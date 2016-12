Virtus Entella, Troiano torna in gruppo

Fonte: www.entella.it

Allenamento questa mattina al Comunale per l'Entella. Lavoro atletico e parte tattica per Iacobucci e compagni. Buone notizie per capitan Troiano che ha smaltito l'attacco influenzale e ha lavorato con i compagni. Domani mattina seduta di rifinitura (a porte chiuse) prima della conferenza stampa del tecnico Roberto Breda in programma alle 12 nella sala stampa dello stadio.