Città di Gragnano, rinforzo internazionale: ecco Madero

Rinforzo internazionale per il Città di Gragnano, formazione campana militante in Serie D. La società del presidente Carmine Franco ha infatti portato in Italia Nicolás Madero, difensore centrale classe '93, con trascorsi nelle giovanili del Barcellona e fino a gennaio in forza alla compagine spagnola del Palencia. Forte fisicamente (184 cm), il giovane, già seguito in passato da squadre di B (Bari e Cagliari) e sul quale vi è già un certo interesse da parte di club di Lega Pro, sarà un arma in più nell'organico costruito dal direttore sportivo Salvatore Casapulla.