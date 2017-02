ESCLUSIVA TMW - Ds Savona: “Lumbombo promettente. Complimenti al Carpi"

© foto di Simone Lorini

Arrivato nel mercato di riparazione al Savona il centrocampista offensivo Kalvin Lumbombo ha esordito nell'ultima giornata con la maglia biancoblù andando subito a segno dimostrando che il Carpi ci aveva visto lungo quando ha bussato alla porta del Jolly Montemurlo, dove aveva giocato nella prima parte di stagione destando ottime impressioni. Gli emiliani dopo averlo prelevato lo hanno girato al Savona dove il giovane franco-congolese ha subito brillato rispondendo presente alla chiamata del mister che lo ha buttato nella mischia nella difficile partita con il Grosseto, andando a segno, alla seconda palla toccata, risultando decisivo per la conquista dei fondamentali tre punti. “Ringrazio il Carpi, ringrazio il Savona, ma soprattutto ringrazio Mister Murgia e il ds Pacitto (entrambi del Jolly Montemurlo Ndr) che mi hanno permesso di vivere questa splendida avventura. - ha spiegato al termine della gara Lumbombo - Mi sono fatto trovare pronto grazie a Mister Pino Murgia che mi ha introdotto a questo difficile calcio, quello Italiano, insegnandomi come stare in campo e come comportarmi. Spero di dare il mio contributo alla causa del Savona”.

Queste invece le parole del direttore sportivo del Savona Roberto Canepa: “Mi sento di ringraziare il direttore Luca Pacitto e Pino Murgia, oltre ovviamente il Carpi, senza di loro l’approdo in Italia e a Savona del giovane promettente giocatore francese non sarebbe stato possibile. Nelle due partite in cui abbiamo affrontato il Jolly Montemurlo, abbiamo raccolto solo 1 punto, questo per l’ottima impostazione di squadra e l’approccio grintoso trasmesso dal mister sardo della squadra toscana, e in tali match, non potevano non saltare all'occhio la verve e le doti di Kalvin Lumbombo. Al Carpi il ragazzo era stato segnalato dall'emergente tecnico toscano Luca Diddi (attualmente allenatore della squadra under 16 emiliana) a quel punto visto i buoni rapporti che ci legano, è stato possibile portare a termine l’operazione. Colgo l’occasione per ringraziare personalmente il Carpi, il Jolly Montemurlo e le loro aree tecniche”.