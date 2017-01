ESCLUSIVA TMW - Frattese, Angelillo fa proseliti in Lega Pro

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Prestazioni maiuscole e fiducia di staff tecnico e società che cresce giorno dopo giorno: Elio Angelillo, esterno offensivo classe '97, sta emergendo oramai come uno dei migliori under a disposizione della Frattese di Nello Di Costanzo. Un percorso che nelle ultime settimane non ha lasciato indifferenti alcuni club di Lega Pro che non hanno mancato di visionarlo. Il giocatore napoletano, mancino naturale, piace tra gli altri a Paganese e Monopoli, che potrebbero anche decidere di puntare su di lui prima della chiusura del mercato. Angelillo, che due anni fa ha militato proprio coi pugliesi in D, ieri pomeriggio ha siglato anche il primo gol stagionale nel definitivo 1-1 raccolto dai nerostellati in casa della Turris.