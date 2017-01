ESCLUSIVA TMW - Mestre, tante richieste per Fabbri. Ma non si muoverà

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Le prestazioni più che positive di Alessandro Fabbri del Mestre non sono passate inosservate in Lega Pro. Il calciatore, arrivato con la fama di terzino goleador dopo le sette reti con la maglia del Ribelle nella passata stagione, ha infatti confermato tutte le sue qualità in laguna dimostrando anche una duttilità non comune. In stagione infatti il ragazzo ha rivestito anche altri ruoli avanzando il proprio raggio d'azione come esterno mancino di centrocampo, di mezzala e addirittura di regista nelle 16 gare giocate finora dove il Mestre non ha mai conosciuto la sconfitta (l'unica è arrivata con Fabbri in panchina). Prestazioni e duttilità che hanno attirato l'attenzione di tantissimi club di Lega Pro pronti a prelevarlo già a gennaio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il giocatore però non si muoverà fino alla prossima estate.