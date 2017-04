ESCLUSIVA TMW - Zironelli: "Mestre, la nostra è grande impresa. Viola da 6° posto"

Mauro Zironelli e il suo Mestre ce l'hanno fatta. Da ieri il club veneto è di nuovo in Lega Pro. E il tecnico nativo di Thiene esulta dopo una stagione esaltante. "Siamo partiti a mille all'ora - racconta a Tuttomercatoweb.com - e non abbiamo mai tolto il piede dall'acceleratore. Non mi sarei aspettato di vincere 25 gare sulle 32 giocate finora. La Triestina era la corazzata del girone, era quella la squadra da battere. Ero reduce da un secondo posto, l'anno scorso con l'AltoVicentino, ma quest'anno mi sono tolto questa grande soddisfazione. E' il coronamento della mia gavetta. Sono partito dal basso, la gavetta è importante. Ho fatto il mio percorso, sono arrivato a questo traguardo con le mie gambe e senza dover contare su nessuno in particolare".

E adesso? Resterà sulla panchine del Mestre anche l'anno prossimo?

"La priorità è per il Mestre. Se poi dovessero arrivare proposte più interessanti vediamo".

Due parole anche sulla Fiorentina, la squadra in cui lei ha giocato negli anni Ottanta e Novanta.

"Ho visto il match con l'Inter. Ilicic è stato determinante, ha saputo far cambiare passo alla squadra. Rispetto ad altre partite aveva un'altra gamba, è stato protagonista di begli allunghi. E' stato un bel passo in avanti verso il sesto posto, un ottimo segnale. Anche perchè l'Inter e il Milan hanno problemi. Spero nel sesto posto, la Fiorentina sta bene, è in forma. Ho fiducia".