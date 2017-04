Fermana, Destro: "Una città intera al nostro fianco verso la Lega Pro"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne di SerieDMagazine il tecnico della Fermana neo promossa in Lega Pro Flavio Destro ha raccontato le proprie emozioni: "La scena che porterò per sempre nel cuore sarà il ricordo di tutta quella gente felice, tante persone contente ed entusiaste per aver colto il risultato sportivo sognato, una città intera a combattere prima e poi a gioire al nostro fianco. Questo il flash che porterò per sempre nella mente: una istantanea che ripaga di tanti sacrifici fatti da questi ragazzi straordinari. Ne è valsa la pena. Da dicembre, quando abbiamo conquistato la vetta della graduatoria, fino alla vittoria di giovedì scorso giorno dopo giorno aumentavano da parte un po’ di tutti la voglia, l’ansia e il desiderio di raggiungere questo obiettivo. Un obiettivo che non era scontato come si diceva in giro, basti pensare a ciò che è successo all’Alessandria, che ha dilapidato un vantaggio cospicuo come lo era il nostro. Queste cose nel calcio succedono, di scontato non c’è niente: perdere due partite e sei punti è un attimo, poi l’entusiasmo si sposta dalla parte avversa ed è tutto più difficile. Noi siamo stati sempre bravi invece anche nel predicare calma e prudenza e nel tenere sempre alte attenzione e concentrazione".