Nocerina, continua la rincorsa alla vetta

NOCERINA – VULTUR RIONERO 2-1

Fonte: TuttoNocerina.com

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Altra vittoria fondamentale per la Nocerina che batte 2-1 al “San Francesco” l’ostica Vultur Rionero. Un successo vitale per i molossi, che ancora una volta hanno vinto una gara con un solo gol di scarto. Simonelli ripropone la difesa over con capitan Cuomo che torna dopo la squalifica a prende il posto di Santeramo. A centrocampo, invece, Navas sostituisce Papini sulla fascia. Per la squadra del Pampa Sosa 4-2-3-1 con l’ex Aracri trequartista alle spalle di Tandara.

La partita fin dall’inizio, complici le pessime condizioni atmosferiche, non riesce ad avere un ritmo elevato, anche se alla prima occasione i molossi passano. E’ il 20′ quando Gargiulo va via sulla sinistra e mette al centro un pallone sul quale si avventa Navas, bravo a tagliare sul secondo palo e a mettere dentro col destro la rete del vantaggio. Ospiti che trovano il pari al 35′ grazie al penalty conquistato da Tandara, atterrato da Cuomo, e realizzato poi dal capitano Petagine. Al quarto d’ora della ripresa i molossi trovano il gol partita: perfetto cross dalla sinistra ancora di Gargiulo, sponda fortuita di Siclari, e testa vincente di Girardi (nella foto) che regala ai rossoneri il match point. Tre punti fondamentali per la Nocerina che resta in scia del Trastevere, vittorioso quest’oggi ad Anzio grazie al gol di capitan Paolacci.

Il Tabellino della gara

NOCERINA (3-5-2): Sommariva 6; Cacace 6, Cuomo 6, Albanese 6; Navas 7 (28’st Papini sv), Fella 6, Coppola 6, Casiello 6 (24’st Petruccio 6), Gargiulo 7; Girardi 6.5 (35’st Alvino 6), Siclari 6. A disp. Cetrangolo, Santamaria, Santeramo, Rinaldi, Valente, De Iulis. All. Simonelli 6.5

VULTUR RIONERO (4-2-3-1): Della Luna 6; Da Rocha 6, De Rosa 6, Montenegro 6, Cardellicchio 6 (34’st Ioio); Silvestri 5 (29’st De Stefano sv), Natiello 6; Scavone 5.5, Aracri 5.5 (36’st Poziello sv), Petagine 6,5; Tandara 6. A disp. Landi, Di Costanzo, Lamorte, Sammartino, Clementi, Sanzari. All. Sosa 5.5

Arbitro: Catastini di Pisa 5

Reti: 20’pt Navas (N), 35’pt rig. Petagine (V), 16’st Girardi (N)

Ammoniti: Gargiulo, Casiello (N), De Rosa (V)

Recupero: / pt, 4 st.

Note. Angoli: 6-6. Pomeriggio piovoso. Terreno di gioco in cattive condizioni. Spettatori 500 di cui circa 40 ospiti.