Pavia, Budel si allena con la squadra in attesa di una chiamata

Il Pavia ha accolto in questi giorni il centrocampista Alessandro Budel, svincolatosi dalla Pro Vercelli e in cerca di squadra. Lo rivela Siamo tutti allenatori spiegando che l'esperto mediano, che vanta oltre 300 presenze fra i professionisti, è alla ricerca di una chiamata dai professionisti e ha chiesto alla società lombarda di potersi tenere in forma durante questa attesa. Sembra quindi improbabile che Budel possa andare a rinforzare il Pavia.