Sicula Leonzio, Mignemi: "Strano vincere in poltrona. Ma siamo felicissimi"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo della Sicula Leonzio Davide Mignemi ha parlato ai microfoni di Tuttolegapro.com della promozione in Lega Pro del club siciliano arrivata nella giornata di oggi: “Eravamo delusi per come era andata a Rende, ma tranquilli per quanto riguardava il campionato, sapevamo di avere altri tre match ball. Vincere senza giocare è stranissimo anche perché nessuno pensava che la Cavese potesse fermarsi. Ci siamo ritrovati a festeggiare dopo aver seguito la partita alla radio e siamo rimasti tutti sorpresi a cominciare dal presidente che era lontano da Lentini e tornerà domani pomeriggio per festeggiare con noi la rinascita del calcio in questa città. Siamo una società giovane e ambiziosa, sin dalla Promozione abbiamo sempre disputato campionati vincenti. Per noi è un vanto riportare la città di Lentini e il nome della Leonzio tra i professionisti. Siracusa? Sappiamo quanto conta il derby per i nostri tifosi e faremo di tutto per giocare al meglio contro di loro. In più potremmo incontrare squadre gloriose e con un passato in Serie A come il Catania. Servirà sopratutto mantenere l'umiltà che ci ha portato dalla Promozione fino alla Lega Pro dove entreremo in punta di piedi. - conclude Mignemi – Questa società è stata comunque lungimirante e ha già in testa cosa fare per il futuro. Quest'anno da neopromossi abbiamo costruito una squadra per le zone alte della classifica, ma non per essere protagonisti assoluti. Ci siamo trovati -9 dalla vetta e pensavamo che sarebbe finita, ma abbiamo cambiato con coraggio e affidato il timone a un tecnico di valore come Cozza. Da lì è arrivato un girone di ritorno strepitoso con 15 vittorie consecutive e un cambio di mentalità che ci permette di poter festeggiare”.