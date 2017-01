UFFICIALE: Caratese, arrivano Savatovic dal Catania e Giacinti

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Folgore Caratese, serie D girone A, chiude il mercato invernale con gli ultimi due acquisti. Dal Catania, via Torino, arriva a Carate Brianza il portiere classe 1998, Marko Savatovic. Il croato è una giovane promessa del club etneo e sbarca in Brianza per fare esperienza. A centrocampo, arriva un mediano tutto cuore e grinta, Sante Giacinti, classe 1993 strappato alla concorrenza della Vibonese in Lega Pro. Giacinti è un tuttofare del centrocampo, grandi polmoni e recupera palloni. Va a completare il reparto già composto da Innocenti, Moreo, Puccio e Ciko Sevo. Sante Giacinti, ex Salernitana, ritrova Simeri, con il quale aveva già giocato a Potenza e si aggregherà domani al gruppo di Loris Beoni.