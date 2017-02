UFFICIALE: Gravina, De Leonardis è il nuovo tecnico

Fonte: http://www.fbcgravina.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La società dell’FBC Gravina, dopo una lunga e attenta valutazione nel corso dell’ultima riunione, comunica l’esonero del mister Vincenzo Silvestri e del Direttore Sportivo Michele Angelastro. Ai due va un enorme ringraziamento per l’egregio e professionale lavoro svolto in questi anni in cui Silvestri e Angelastro sono state colonne portanti dei successi e dei trofei archiviati dal nostro club.

La guida tecnica è affidata al mister Tony De Leonardis, attuale tecnico della Juniores gialloblù in testa al campionato nazionale, gravinese doc ed ex calciatore professionista in forza a tanti club di spessore durante la sua fortunata carriera agonistica.