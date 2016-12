UFFICIALE: Grosseto, altri cinque acquisti per ricostruire la squadra

© foto di Federico Gaetano

Dopo Federico Novara e Davide Di Pasquale, confermati in maglia biancorossa

anche i giocatori:

- Daniele BIONDO anno 1991, centrocampista proveniente dal Messina;

- Ivan D’ADAMO anno 1992, difensore centrale/centrocampista proveniente dal

Pescara;

- Davide BERARDI anno 1995, interno dal Palestrina;

- Andrea ASCIONE anno 1997, punta esterna proveniente dal Lanciano;

- Riccardo SERPIERI anno 1994, difensore centrale ex capitano Lazio primavera

Davide BARTOLINI, punta proveniente dalla Maceratese è stato confermato ma,

l’infortunio al ginocchio di domenica scorsa, lo terrà fermo per molto tempo.

In programma, la ricostruzione di una nuova Fc Grosseto, una pagina di campionato

numero 0; dall’8 Gennaio inizieremo ufficialmente un nuovo anno calcistico.

In questi giorni, i tecnici stanno lavorando per completare la rosa che dovrà

contare circa 20/25 giocatori, inclusi 3 portieri.

Allenatore e staff stanno lavorando per recuperare tempo e forze, sfruttando al

massimo le risorse e cercando di creare l’amalgama necessaria per poter avere un buon

gioco di squadra.

La società augura ai nuovi arrivati in bocca al lupo per la stagione sportiva in corso

e si auspica di riuscire a condurre un proseguo di campionato degno della Fc Grosseto.