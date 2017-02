UFFICIALE: Levico Terme, arriva l'ex Foggia e Reggina Velardi

Fonte: http://www.uslevicoterme.it/

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

L’Unione Sportiva Levico Terme comunica di aver trovato l’accordo con il centrocampista Francesco Mirko Velardi. Nato a Palermo il 28 gennaio 1988, Francesco è cresciuto nelle giovanili rosanero arrivando fino in prima squadra nel 2007. Da lì una carriera in Lega Pro (C1 a quel tempo) con le maglie di Foggia, Monza, Como, Paganese e Reggina, non dimenticando le 13 presenze con la maglia del Modena (2010-2011) in serie B. Lo scorso campionato 24 presenze tra le del Derthona (D), mentre in questa prima parte della stagione sono 11 le partite ufficiali con la maglia del Bisceglie (D). Francesco sarà già a disposizione del tecnico Mezzanotti per la trasferta di domenica contro il Monza.

La Società da il benvenuto a Francesco augurandogli, speranzosi, una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni con la maglia gialloblù del Levico Terme