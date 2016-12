UFFICIALE: Matelica, arriva l'ex Carrarese Marsili

Fonte: http://www.ssmatelicacalcio.com/

© foto di Fabio Sebastiani

La S.S.Matelica comunica che è un nuovo giocatore biancorosso il centrocampista Massimiliano Marsili, nato a Roma il 14 luglio 1987, nella prima parte di stagione alla Carrarese, in Lega Pro girone A con cui ha collezionato 16 presenze e un gol. Il giocatore ha rescisso il contratto dai professionisti per ragioni familiari e la S.S.Matelica ha subito approfittato per portarlo nella rosa a disposizione del tecnico Mecomonaco alla quale si aggregherà già durante la pausa natalizia. Cresciuto nel vivaio della Roma, proprio con i giallorossi ha esordito in serie A nel 2005-2006 in Udinese – Roma, giocando l’anno successivo anche due gare della Tim Cup. Nella sua carriera annovera diverse esperienze anche in serie B, nella stagione 2008-2009 col Modena e con la Nocerina nel 2011-2012 dopo aver vinto il campionato di serie C1 con la stessa maglia. Tanta serie C1 e nelle ultime quattro stagioni ha giocato in serie D con Brindisi, Matera e Taranto. Dunque un nuovo innesto per il centrocampo biancorosso dopo che, nei giorni scorsi, il vice presidente Carlo Dolce aveva annunciato la possibilità di nuovi arrivi.