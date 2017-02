UFFICIALE: Matelica, preso il difensore Ibojo

Fonte: http://www.ssmatelicacalcio.com

La S.S.Matelica comunica di ver tesserato il difensore Nicholas Ibojo, nato l’11 novembre 1985 a Città di Castello. Il giocatore, che può ricoprire il ruolo di centrale difensivo, si è gia unito alla rosa a disposizione di mister Antonio Mecomonaco negli allenamenti in programma fino a domani mattina (sabato 18 febbraio). Un giocatore di categoria che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Taranto in serie D. Tra le sue esperienze anche quella con la Viterbese, sempre in serie D, nonché col San Sepolcro e una stagione in serie C2 col Gavorrano. Va così a completare un reparto che necessitava di un ultimo ritocco per dare al tecnico biancorosso la possibilità di avere maggiori ricambi. Sarà a disposizione già dal prossimo turno in programma domenica 26 febbraio contro il San Marino visto che domenica la S.S.Matelica rispetterà il turno di riposo previsto dal calendario dopo l’esclusione del Chieti dal torneo.