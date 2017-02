UFFICIALE: Milazzo, si dimette il dg Bottari

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Il Milazzo saluta Benedetto Bottari, ormai ex dg che ha rassegnato le dimissioni. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: “A causa di motivi strettamente personali, rassegno le mie dimissioni dalla carica di Direttore Generale e Sportivo della S.S.D. Milazzo 1937. Colgo l’occasione per ringraziare la società per la fiducia e la stima costantemente manifestatemi. Intendo formulare il mio più caloroso in bocca al lupo alla squadra ed allo staff per il finale di campionato”.