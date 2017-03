UFFICIALE: Torres, esonerato Pasculli. Torna Misiti

Fonte: http://www.seftorrescalcio.it

Sarà l’attuale tecnico della Juniores, già allenatore della prima squadra nella parte centrale del campionato, Giuseppe Misiti, a guidare la Torres fino alla fine della stagione.

La Società e l’allenatore Pedro Paolo Pasculli, dopo attente valutazioni, in particolare, in riferimento alle recenti importanti gare, hanno scelto, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione.

In ragione di ciò la Società ha deciso, pertanto, di riaffidare al tecnico calabrese, che da qualche settimana era stato reinserito come vice allenatore, la panchina della Torres. A lui si affiancherà un nuovo preparatore atletico, il cui nome verrà indicato nelle prossime ore, al posto di Alessandro Masotti.

Mister Misiti ha un ottimo rapporto con la squadra e conosce benissimo anche i tanti giovani presenti in rosa che rappresentano il patrimonio del presente e del futuro rossoblù. Una carta importante da giocare per continuare la lotta per la salvezza; un traguardo in cui questa Società, i dirigenti, gli sponsor e la squadra credono ancora fermamente.

La Società saluta e ringrazia il tecnico Pasculli e il suo vice Masotti per il lavoro svolto fin qui augurando le migliori fortune ad entrambi. Questa ulteriore scelta, dolorosa ma necessaria, è stata presa nell’ottica di produrre ogni sforzo possibile per ottenere i risultati prefissati, da perseguire con lo stesso spirito battagliero che contraddistingue, da sempre, la Torres e la sua tifoseria.