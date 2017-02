Venturini l'oro di Ravenna. Il centrale sempre più leader della difesa

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Nel Ravenna quinto in Serie D, ma a due punti dalla capolista Imolese, brilla la stella del difensore scuola Cesena Andrea Venturini, classe '96 e perno della retroguardia meno battuta del girone con 17 reti subite in 22 partite. La crescita del giocatore ex Romagna Centro e Santarcangelo in questa stagione è stata continua con solo due gare saltate, per squalifica, finora e venendo inserito per ben quattro volte nella formazione ideale del girone D. Nell'ultima gara Venturini si è tolto anche lo sfizio del gol contribuendo alla rimonta vincente contro la Virtus Castelfranco.