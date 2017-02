Vigontina, arriva l'ex Venezia Andrea Raimondi

Fonte: TuttoLegaPro.com

Niente Lega Pro per la punta Andrea Raimondi, classe '90. L'ex Benevento e Venezia, molto richiesto negli ultimi giorni di mercato da Vibonese e Reggina, ha scelto una soluzione vicino a casa, in Veneto. E' stato infatti ingaggiato dal Vigontina San Paolo, club di Serie D, girone C.