Ag. Tevez: "Nel contratto c'è una clausola che lo può far tornare al Boca"

Intervenuto ai microfoni di Fox Sports Radio, l'agente di Carlos Tevez, Adrian Ruocco, ha parlato del trasferimento dell'Apache allo Shanghai Shenhua. Facendo alcune precisazioni. I tifosi del Boca infatti non hanno affatto gradito il suo addio senza salutare. E la foto con la maglia del nuovo club è stata l'ultima goccia: "La foto di Tevez con la nuova maglia era una formalità, non la presentazione ufficiale. Carlos non ha potuto salutare i tifosi del Boca perché non ne ha avuto l'occasione. L'idea era quello di farlo nel miglior modo possibile. Tevez genera talmente tanto amore che a seguito di un addio sfocia in odio. Quando se la sentirà, parlerà".

su un eventuale ritorno al Boca in futuro: "Non lo escludo. Però bisogna vedere se non si è rotto qualcosa con i tifosi. Il contratto di Tevez prevede che se dopo 8 mesi non si trova bene può tornare al Boca. Il suo contratto biennale inoltre prevede che possa essere interrotto dopo il primo anno in due casi: Boca o ritiro".