Brasile, Neymar: "Un giorno vorrei giocare nel Flamengo"

Neymar ieri ha preso parte alla partita delle stelle al Maracanà, match organizzato da Zico e che ha visto la presenza di vari grandi ex del Brasile. Tante le do,mande per l'asso del Barcellona che tra le altre cose ha detto: "Chissà - queste le parole riportate dal sito brasiliano Uol - Sarebbe un grande onore giocare nel Flamengo. E' un club in cui vorrei giocare", ha detto.