Cruzeiro, Lucas Silva: "Ho lasciato il Real per tornare in Nazionale"

Lucas Silva, centrocampista che il Cruzeiro ha appena acquistato in prestito dal Real Madrid, ha parlato così in conferenza stampa della sua nuova esperienza: "Ho avuto altre offerte, sia dall'Europa che dal Brasile, ma quando ho saputo del Cruzeiro ho deciso subito di tornare. Voglio giocare il più possibile per tornare a vestire la maglia della Nazionale".