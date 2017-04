ESCLUSIVA TMW - Ag.Bergessio: "Vuole tornare in Europa"

"Bergessio ha sofferto l'ambientamento in Messico, abbiamo perso un anno e poi è andato al San Lorenzo, la sua è stata una scelta di cuore: ora vuole tornare in Europa". Così a TuttoMercatoWeb l'agente dell'attaccante Gonzalo Bergessio, Julio Tymczyszyn. Per un attaccante pronto a ritornare in Europa ad uno che i campi europei sognando calcarli presto. "German Rivero, attaccante. Il gol nel sangue. Si sta allenando in Argentina". Chiosa dedicata ad Edson Puch: "È da Premier League, giocherà a grandi livelli".