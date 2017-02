ESCLUSIVA TMW - Estudiantes, gli occhi dell'Europa sul giovane Foyth

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Gli occhi dei migliori club italiani ed europei si sono posati sul difensore classe '98 dell'Estudiantes Juan Foyth. Alto 1,87 m, forte fisicamente ma allo stesso tempo molto bravo anche nell'impostazione di gioco, sta disputando il Sub20 con la maglia dell'Argentina, attirando l'attenzione degli osservatori di tutto il mondo. Il suo agente Claudio Curti ha già ricevuto diverse telefonate e nel corso delle settimane subito successive al termine del torneo, sarà in Europa per incontrare diversi club e provare a trovare un'intesa per portare il centrale nel calcio che conta. Sulle tracce di Piqué, Foyth attende la sua occasione. Anche in Italia.