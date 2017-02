ESCLUSIVA TMW - Milionarios, salta Riascos: muro del Cruzeiro, chiesti i danni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sembrava un'operazione in dirittura d'arrivo. Invece al momento niente da fare. Salta l'affare Duvier Riascos al Milionarios, il Cruzeiro - che ha un contenzioso legale in corso con il giocatore, per alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa brasiliana, travisate e che hanno dato vita a spari sulla casa dello stesso calciatore e della famiglia - fa muro e non vuole accontentare il colombiano. Trattativa saltata nella notte, il Cruzeiro si oppone e l'affare sfuma. Gli avvocati adesso sono al lavoro e sarebbe stato chiesto un risarcimento di oltre 7 milioni. Riascos-Milionarios, niente da fare. E con il Cruzeiro appuntamento in tribunale...