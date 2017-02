ESCLUSIVA TMW - Milionarios, vicino Duvier Riascos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo attaccante per il Milionarios. Duvier Riascos, attualmente al Cruzeiro, è un'idea concreta del club colombiano. Trattativa in corso, l'agente e l'avvocato al lavoro per sbloccare la situazione. Viaggio a Bogotà da parte di chi sta vicino al giocatore per definire la trattativa. Duvier Riascos verso la Colombia...