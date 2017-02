ESCLUSIVA TMW - Riascos rinuncia alla causa col Cruzeiro: va al Milionarios

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorpresa nella notte. Si riapre la trattativa tra il Milionarios e Duvier Riascos. L'attaccante rinuncia agli emolumenti del Cruzeiro, circa 7 milioni, per legarsi al club colombiano. Una mossa che ha spiazzato anche gli agenti del giocatore. Riascos vola in Colombia e dice no al contenzioso legale. Il Milionarios aspetta il suo nuovo attaccante...