ESCLUSIVA TMW - River Plate, si spinge su Rigoni: problema Alario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il River Plate continua a spingere su Emiliano Rigoni, esterno dell'Independiente di Avellaneda e inseguito dall'Atalanta nelle ultime settimane. Per lui i nerazzurri avevano avanzato una proposta di 500 mila euro per il prestito più 5 milioni di euro per il riscatto, offerta prima accettata informalmente e poi rispedita al mittente anche dietro pressione del River Plate. I Millionarios si sono presentati con 3 milioni di dollari subito, ma il Diablo Rojo ha risposto picche: offerta alzata, ora, a 4 milioni, ma c'è pessimismo perché l'idea sarebbe quella di acquistare Lucas Alario in cambio, considerato incedibile dal River.