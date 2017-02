Incredibile Tucuman: prima vittoria in Copa. Con la maglia della Selecciòn

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Nella notte si è giocata la sfida di qualificazione per la Copa Libertadores fra El Nacional e l'Atletico Tucuman. Fin qui niente di strano, con gli argentini che alla fine si sono imposti per 1 a 0. La particolarità della gara sta nelle divise utilizzate dalla squadra ospite. Dopo aver perso un volo per Quito, sede della gara, per colpa dei visti dei calciatori, l'Atletico Tucuman è stato costretto a rimandare il suo arrivo a pochi minuti dal fischio d'inizio, posticipato per l'occasione di un'ora e mezza. Le disavventure però non sono finite qua, visto che il club argentino ha pure smarrito i borsoni con maglie, pantaloncini e calzettoni in mezzo alle peripezie per raggiungere Quito. Fortuna che da quelle parti c'era ancora la Nazionale argentina impegnata nel Sub 20 che per l'occasione ha prestato il proprio equipaggiamento ai connazionali. E alla fine, nonostante tutto, l'Atletico Tucuman è riuscito pure a vincere la prima gara della sua storia in Copa Libertadores.