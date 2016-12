Rosario Central, Teo Gutierrez sogna il ritorno in Colombia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Teo Gutierrez, attaccante colombiano (classe '85) di proprietà dello Sporting Lisbona ora in prestito al Rosario Central ha la possibilità di tornare in patria nel club del suo cuore, il Junior Barranquilla. "Il mio agente mi ha detto che avrà contatti importanti con il proprietario della società. Spero che si possa arrivare ad un buon esito. Sono del Barranquilla e per la mia squadra ho un sentimento particolare", ha detto in un'intervista al giornale colombiano El Heraldo.