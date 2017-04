Tragedia in Argentina. Tifoso lanciato dagli spalti: è gravissimo

© foto di Fabio Russo

Una tragedia ha scosso questa notte il calcio argentino e sudamericano in generale. Durante il match Belgrano-Talleres infatti alcuni tifosi della squadra di casa hanno picchiato a gettato dagli spalti dello stadio Mario Kempes il giovane Emanuel Balbo credendolo un tifoso avversario infiltratosi nel settore di casa. Balbo ha fatto un volo di circa 10 metri e a nulla è servita la corsa in ospedale dove i medici hanno potuto solo constatare la morte cerebrale del giovane. Secondo quanto sostenuto dal padre, versione confermata dalla polizia locale, il ragazzo aveva riconosciuto l'assassino del fratello (investito nel 2012) e avrebbe cercato di raggiungerlo, questo per scappare ha aizzato gli altri tifosi urlando a gran voce che Balbo era un tifoso avversario scatenando così la reazione rabbiosa di diversi individui che hanno malmenato e successivamente lanciato il giovane dagli spalti. Al momento sono stati individuati quattro colpevoli e due di loro sono già stati tratti in arresto.