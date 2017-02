UFFICIALE: Corinthians, torna Jadson dopo l'esperienza cinese

Jadson lascia la Cina e torna in Brasile. il trequartista, che ha avuto un'esperienza di sette anni in Europa con la maglia dello Shakhtar Donetsk, torna al Corinthians dove giocherà per tutto il 2017. Nell'ultima stagione Jadson, classe 1983, ha giocato per il Tianjin Quanjian.