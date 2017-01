UFFICIALE: Flamengo, arriva Dario Conca in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Darío Conca (33) torna in Sudamerica. Il centrocampista argentino è stato il precursore dei trasferimenti dei calciatori in giovane età a trasferirsi in Cina, accettando - nel 2011 - il passaggio al Guangzhou Evergrande guadagnando 900mila euro al mese e risultando (nel 2013) il decimo giocatore più pagato al mondo anche senza avere una celebrità globale per le sue doti tecniche. Adesso l'ex River Plate e Fluminense, di proprietà dello Shanghai SIPG fino al dicembre 2018, ha accettato il prestito al Flamengo fino al dicembre 2017.