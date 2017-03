UFFICIALE: Guglielminpietro nuovo allenatore del Douglas Haig

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Il Douglas Haig, club di seconda divisione argentina, ha annunciato sul proprio sito di aver nominato Andres Guglielminpietro, meglio noto come Guly, come nuovo tecnico della squadra. L'ex centrocampista di Milan e Bologna torna così nel club rossonero che aveva già allenato tra il 2014 e il 2015 in quella che era la sua prima esperienza sulla panchina.