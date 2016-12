UFFICIALE: Independiente, Ariel Holan è il nuovo allenatore

© foto di Fabio Russo

E' l'ex tecnico del Defensa y Justicia, Ariel Enrique Holan, il successore di Gabriel Milito sulla panchina del Club Atlético Independiente de Avellaneda.

Il club argentino ha scelto il 56enne di Lomas de Zamora - in passato Direttore Tecnico di Hockey su prato per più di 10 anni e poi collaboratore di campo di Jorge Burruchaga (dal 2003 al 2006) e di Matias Almeyda al River Plate e al Banfield - per il bel calcio che fa esprimere alle sue squadre. Dal 2006 al 2008 diresse la scuola calcio dell'Independiente.

Holan, dichiaratamente tifoso del Rojo, porta con sé un corposo staff tecnico, circa dodici elementi tra parte tecnico-tattica, di preparazione fisica e video analisi.