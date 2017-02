UFFICIALE: Independiente, arrivano Erviti e l'ex Novara Emanuel Gigliotti

Vicini gli addii di Vera e capitan Cuesta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due nuovi acquisti ed altrettante cessioni imminenti per l'Independiente di Avellaneda. La dirigenza del Diablo Rojo ha infatti portato alla corte del neo tecnico Ariel Holan l'esperto centrocampista offensivo Walter Erviti (36), svincolatosi dal Banfield per via del mancato pagamento di alcune retribuzioni, e il centravanti ex Novara Emanuel Gigliotti (29), il quale rientra in Argentina dopo l'esperienza biennale in Cina al Chongqing Lifan.

Gigliotti, già bomber di Boca Juniors, San Lorenzo, Colón ed All Boys, ha firmato un contratto fino al giugno 2020 e indosserà la maglia numero 19 lasciata libera dal Tanque German Denis.

Vicini a lasciare la casacca rossa, dopo l'ex atalantino, ci sono anche l'attaccante uruguaiano Diego Vera e il difensore centrale Victor Cuesta, rispettivamente vicini al trasferimento al Colón di Santa Fe e all'Internacional di Porto Alegre per 2 milioni di dollari.