UFFICIALE: Palmeiras, arriva il cileno Diego Gonzalez

Diego Abraham González Torres lascia il Cile per tentare l'esperienza in Brasile. Cresciuto nell'O'Higgins, il difensore approda al Palmeiras attraverso la formula del prestito annuale con opzione d'acquisto in favore della dirigenza verdeoro. È stata la società cilena ad annunciare il trasferimento del calciatore cresciuto nel proprio settore giovanile. Gonzalez sarà inizialmente inserito nella squadra Under 20 del Palmeiras.