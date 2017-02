UFFICIALE: Sao Paulo, dopo Pratto ecco Jucilei dallo Shandong Luneng

© foto di J.M.Colomo

Secondo rinforzo per il Sao Paulo. Dopo Lucas Pratto in attacco, il club paulista ha ufficializzato il ritorno in patria del mediano Jucilei. Giocava in Cina dal 2011 e ritorna in Brasile alla squadra di Rogerio Ceni dallo Shandong Luneng Taishan.