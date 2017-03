UFFICIALE: Tigre, Pedro Troglio lascia e va in Perù. Sava neo tecnico

E' stato presentato qualche ora fa in Perù il tecnico argentino Pedro Antonio Troglio (51), ufficialmente il nuovo DT del Club Universitario de Deportes.

Troglio, ex centrocampista di Lazio, Ascoli e Verona, aveva lasciato la guida del Club Atletico Tigre solamente la settimana scorsa in seguito al ko contro il Gimnasia di La Plata, sua ex squadra.

Nel frattempo il Tigre, dopo la sconfitta esterna in campionato (1-0) rimediata sabato sera contro il Rosario Central, ha nominato oggi il nuovo tecnico: si tratta dell'ex Racing, Quilmes, O'Higgins e San Martín de San Juan Facundo Sava (43), detto "El Colorado", il quale è stato preferito a Sebastián Gallego Méndez e si è legato fino al giugno 2018 alla società di Victoria.