...con A.Canovi

A tu per tu ...con Angeloni 05.04 - "Veniamo da partite in cui avremmo meritato qualcosa in più. Ma non c'è tempo per pensare; dobbiamo fare. Con dedizione e convinzione si può fare". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Valentino Angeloni. Mica facile contro il Brescia... "Si, conosciamo il... A tu per tu ...con Delio Rossi 04.04 - "Bologna e Atalanta giocano bene, entrambe. Sarà una partita godibile". A TuttoMercatoWeb parole firmate dal doppio ex Delio Rossi. Il Bologna da quando ha cambiato allenatore ha svoltato. "Si, ma non solo...". Cioè, mister? "Beh, i rossoblù cambiato anche quattro-cinque giocatori... Sarà una partita godibile". A TuttoMercatoWeb parole firmate dal doppio ex Delio Rossi. Il Bologna da quando ha cambiato allenatore ha svoltato. "Si, ma non solo...". Cioè, mister? "Beh, i rossoblù cambiato anche quattro-cinque giocatori... A tu per tu ...con Kharja 03.04 - "Icardi? Era più bello il calcio di qualche anno fa quando queste situazioni non esistevano". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Inter e Genoa, Houssine Kharja. La situazione pare risolta. Ma l'altra volta lo sfogo di Spalletti aveva alimentato ulteriormente il caso. "Icardi... Stefano Giammarioli ha messo in archivio i problemi di salute che lo hanno tenuto fermo per un un po', un piccolo pit stop per tornare subito operativo. Una vita a caccia di talenti, anche se nell'ultimo periodo (l'anno scorso alla Cremonese) più dietro... A tu per tu ...con Durante 01.04 - "Icardi? l'Inter deve tutelare il valore del giocatore ma anche ricomprare la frattura che c'era all'interno dello spogliatoio". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Sabatino Durante. Spalletti a fine anno, probabilmente, lascerà. "Dipende da come finirà la stagione.... A tu per tu ...con Ruben Sosa 31.03 - "Comunque andrà, stasera vincerà... Ruben Sosa". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Inter e Lazio. "Stasera vedrò la partita con amici in un ristorante. Spero ci sia spettacolo in campo, perché il calcio è allegria", continua Ruben Sosa. Sosa, cosa fa oggi? "Mi diverto con... A tu per tu ...con Accardi 30.03 - "Sono convinto che la Sampdoria non passerà a York Capital. Finché non vedo non credo". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi. "I fondi storicamente intervengono nelle criticità. In Italia ci sono diversi club con delle problematiche, quindi è più facile intervenire.... A tu per tu ...con Perinetti 29.03 - "È stato un grande risultato essere arrivati in finale. Nel complesso avremmo meritato qualcosa in più, il Viareggio è un torneo che serve a far fare esperienza. E come ha anche rimarcato il Presidente Preziosi, è stato un ottimo torneo". Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti... A tu per tu ...con Bentancur 28.03 - "Nandez? Il Cagliari a gennaio ha fatto un paio di offerte scritte. L'ultima di 20 milioni per il cartellino lasciando il 30% al Boca per la futura vendita". A TuttoMercatoWeb parole firmate Pablo Bentancur, agente del centrocampista del Boca Juniors e uomo mercato, Nahitan Nandez.... A tu per tu ...con Rinaudo 27.03 - Un'esperienza negativa da mettere alle spalle. Leandro Rinaudo ha archiviato l'esonero dalla poltrona della Cremonese. "È stata un'esperienza importante, nella crescita di una persona servono anche esperienze come queste", dice a TuttoMercatoWeb l'ex dirigente grigiorosso alla sua...